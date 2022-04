En el juego Milwaukee Bucks vs. Cleveland Cavaliers, un compañero de Giannis Antetokounmpo aseguró $306.000 dólares en 8 segundos. ¡LeBron James no dudó en reaccionar!

Si alguna vez se preguntaron que hace LeBron James cuando no juega y es fin de semana, la NBA es la respuesta. A pesar que Los Angeles Lakers quedó eliminado de los Playoffs y no tiene más partidos en el calendario, ‘El Rey’ no pudo contenerse y reaccionó al jugador que aseguró $306.000 dólares en 8 segundos.

Con los Playoffs en el horizonte, inician el sábado 16 de abril, los equipos clasificados deciden que sus principales figuras descansen, pero ante la oportunidad de ganar US$306.000, un compañero de Giannis Antetokounmpo no dudó en jugar 8 segundos. ¡LeBron James lo apoyó!

Milwaukee Bucks enfrentó a Cleveland Cavaliers en la jornada NBA del domingo 10 de abril de 2022 y sin Antetokounmpo y Khris Middleton en cancha, el único representante del Big-3 de los actuales campeones de la liga fue Jrue Holiday. ¡El principal protagonista de esta historia!

Holiday había jugado 66 partidos hasta el último partido de la temporada 2021-22 y con la clasificación a Playoffs garantizada no se esperaba que jugara contra los Cavaliers. Sin embargo, el compañero de Antetokounmpo apareció como titular en la cancha del estadio Rocket Mortgage. ¿La razón? $306.000 dólares.

La reacción de LeBron cuando Jrue Holiday aseguró $306.000 dólares en 8 segundos

“Asegura el” con emojis de un maletín y manos aplaudiendo, fue la reacción de LeBron James cuando Jrue Holiday aseguró en 8 segundos ganar el bono de $306.000 dólares que le da Milwaukee Bucks por jugar 67 partidos en la temporada NBA 2021-22.