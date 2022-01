Desde el momento en que puso un pie en la cancha e hizo su debut oficial, la toda la liga sabía que estaba en problemas. La vuelta de Klay Thompson a los Golden State Warriors significa otra vez la era de los Splash Brothers dominando a la NBA como en años anteriores.

Resulta que antes de su lesión, la cual ocurrió durante las Finales de la NBA de 2019, la franquicia llegó a cinco partido series definitorias consecutivas, y no volvió a alcanzar ese objetivo sin el escolta. Ahora que están de vuelta, la franquicia sueña con mantener la racha viva.

Para colmo, este martes Stephen Curry, los Warriors y toda la NBA presenció, en la victoria ante Detroit Pistons, el mejor juego de Klay desde su regreso. 21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en la paliza por 102 a 86. Demostraron que no necesitan a un Steph demoledor para triunfar.

Chef Curry finalizó con 18 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias y fue superado en puntos por Andrew Wiggins (19) también. Pero, sin Draymond Green en cancha, este equipo muestra lo peligroso que puede ser igual, y lo peor que les puede pasar, es un Thompson con confianza.

El mensaje de Klay Thompson a la NBA

En la Conferencia de prensa post partido, Klay dejó un claro mensaje que debería asustar al resto de la NBA, porque cuantos más tiros de él, peor: "No me importa si fallo 100 tiros seguidos. Nunca dejaré de lanzar el balón, lo amo demasiad y trabajé muy duro como para no hacerlo".