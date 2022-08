Una vez que estás en la cima, van a ir por ti. Golden State Warriors volvió a lo más alto de la NBA tras ser el peor equipo en la temporada 2019-20 al tener una marca de 15 victorias y 50 derrotas. Y hay buenas noticias para repetir título, ya que Stephen Curry y compañía tienen una gran ventaja en el calendario de la campaña 2022-23.

El último equipo en ganar dos títulos consecutivos en la historia de la NBA hasta la temporada 2022-23 fueron los Warriors con los campeonatos de 2017 y 2018. Un hecho que se podría repetir por la previa de los Playoffs 2023 que deparó el calendario para Curry y Golden State.

Con estrellas que prometen subir de nivel como Stephen Curry, Klay Thompson y Andrew Wiggins y jóvenes talentos que tendrán más minutos como Jordan Poole, James Wiseman, Moses Moody, Jonathan Kuminga y James Wiseman, Golden State Warriors tiene una oportunidad inmejorable de repetir título en la temporada 2022-23 tras ganar la NBA 2022.

No hay mejor forma de empezar la campaña. La temporada NBA 2022-23 iniciará el martes 18 de octubre de 2022 con dos juegos: Philadelphia 76ers contra Boston Celtics (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers (22:00 ET). LeBron James será testigo directo de la ceremonia de entrega de anillos a Curry y compañía.

La gran ventaja que tiene Warriors en el calendario NBA 2022-23

El calendario de la temporada NBA 2022-23 trajo la gran ventaja en abril para Golden State Warriors. En el caso que los Dubs eviten jugar el Play-In (del 11 al 14 del mismo mes), Stephen Curry y compañía solo jugarán cuatro juegos en los 15 días previos al inicio de los Playoffs 2023 (15 de abril). Los campeones reinantes llegarán con descanso y tendrán tiempo para recuperar jugadores en el caso que estén lesionados. ¿Un segundo título consecutivo en marcha?