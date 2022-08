Colorín colorado la novela de Kevin Durant se ha acabado. El 30 de junio de 2022 el mundo de la NBA se paralizó con el pedido de intercambio por parte de KD para salir de Brooklyn Nets y, aunque parecía cada vez más cerca de cambiar de equipo, cambió de opinión. ¡Ya no regresará a Golden State Warriors!

Apenas Durant estuvo disponible para un intercambio, los Warriors fue uno de los equipos que llamó a preguntar por un viejo conocido para la afición de Golden State. Incluso, se llegó a instalar la narrativa que Stephen Curry habló con KD para un posible reencuentro.

Ya nada de esto pasará, por lo menos por ahora. Kevin Durant llegó a un acuerdo con las directivas de Brooklyn Nets y seguirá con el equipo en el que tiene contrato hasta la temporada 2025-26. Y, aunque resulte difícil de creer, esto trae un gran beneficio para Golden State Warriors.

La tentación de hacer un intercambio por Durant y dar a jóvenes promesas que pueden llegar a ser estrellas se acabó para los Warriors. Golden State puede potenciar a Jonathan Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole y James Wiseman, entre otros, mientras que disfrutan del beneficio que recibieron con la decisión que tomó KD de quedarse en los Nets.

El beneficio para Warriors con la decisión que tomó Durant de quedarse en Nets

Equipos como Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans y Dallas Mavericks, sonaron para hacer un intercambio por Kevin Durant. Si KD llegaba a uno de estos equipos se convertía en rival directo de Stephen Curry y Golden State Warriors en la Conferencia Oeste. Esto no pasó y el beneficio por la decisión de KD no para ahí.

En el escenario hipotético que los Warriors regresen a las Finales NBA 2023, en la Conferencia Este se hubiera tenido un rival más fuerte de lo pensado si se daba la llegada de Kevin Durant a equipos como Boston Celtics o Miami Heat. Esto no sucedió y, por ahora, Golden State y Curry solo tendrán que enfrentar a KD en los dos juegos contra Brooklyn Nets, 21 de diciembre de 2022 y 22 de enero de 2023, en el caso que no se encuentren en Finales. El Big-3 de KD, Kyrie Irving y Ben Simmons apenas jugará su primera temporada. ¿Son contendientes al título de la NBA?