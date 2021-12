Anthony Davis no ha arrancado muy bien la temporada NBA con Los Angeles Lakers, por lo que los de LeBron James podrían pasarlo a otro equipo a cambio de dos grandes estrellas.

Con la temporada 2021 – 22 de la National Basketball Association (NBA) arrancando con resultados realmente malos para las expectativas de Los Angeles Lakers, parece que es hora de empezar a hacer cambios en la plantilla si quieren seguir con la etiqueta de candidatos.

No se salva nadie, todos están en peligro. En cuanto a jugadores intercambiables se refiere, excepto LeBron James, no hay nadie intocable en los Lakers, y es que los equipos del Rey suelen hacer ajustes y traspasos en el medio de las campañas si estas no arrancan bien.

Uno de los puntos más bajos y decepcionantes ha sido Anthony Davis. A pesar de que sus números promedio no son malos (24 puntos, 10.2 rebotes y 3 asistencias), su efectividad si lo ha sido, y su debilidad a la hora de encarar los juegos y atacar el aro ha dejado dudas en todo Los Angeles.

Por eso mismo, ya no es una fija a quedarse, y con la reciente noticia de que Indiana Pacers está "vendiendo" a sus jugadores, y de que los dirigidos por Frank Vogel están interesados en el pívot Myles Turner, el influencer NBA Josh Eberley tuvo una interesante propuesta en Twitter.

Anthony Davis por Myles Turner y Domantas Sabonis

El intercambio sería AD por los gigantes de Indy: Myles Turner y Domantas Sabonis. Así, LA tendría buena defensa y triple con Turner, y en Sabonis obtendrían un arma ofensiva interesantísima, ya que el europeo sabe postearse, anotar y es buen pasador.