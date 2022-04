Efecto Kevin Durant en Nets vs LeBron James en Lakers ¿Qué falló en LA?

LeBron James y Kevin Durant son dos de los mejores jugadores que la National Basketball Association (NBA) tiene actualmente. Cada uno es el líder de su respectivo equipo, pero, Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets viven realidades diferentes.

Ambos eran favoritos al título de forma indiscutible al comienzo de la campaña. Ahora, uno de ellos está eliminado y otro se juega la vida en puestos de Play-In, sin embargo, en el caso de los neoyorquinos el panorama puede ser engañoso.

Lakers nunca levantó cabeza durante la zafra. Frank Vogel no consiguió la fórmula para que sus muchachos jugasen de la mejor manera, todo lo contrario a Steve Nash, quien a pesar de los problemas ha dado en el clavo para descifrar la llave del éxito.

LeBron vs Durant

LeBron James vive una campaña de ensueño a nivel individual, pero nunca pudo trasladar esa chispa a sus compañeros durante la temporada regular 2021-2022. Kevin Durant también está imparable, pero a diferencia de 'Bron, el quinteto neoyorquino supo contagiarse de la 'fiebre KD'.

Brooklyn Nets la pasó realmente mal cuando Durant se lesionó, pero cuando volvió todo fue diferente, en cambio, Lakers con 'Bron o sin él, no pudieron hacer de las suyas de forma constante para evitar la eliminación de los NBA Playoffs.

Entonces, ¿Qué hizo Durant que LeBron no pudo? O por el contrario ¿Cómo se maneja el vestuario de Lakers y Nets? La respuesta puede ser complicada, pero no deja de ser curioso saber por qué la gran temporada individual del camiseta 6 no influyó en sus compañeros, mientras que la del camiseta 7 sí.