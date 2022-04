Los Angeles Lakers quedó eliminado de la pelea por los NBA Playoffs 2022 y el entrenador Frank Vogel no dudó en elegir a l culpable... antes del juego.

Algo que parecía inevitable por el nivel de juego, terminó por pasar. Los Angeles Lakers quedó oficialmente eliminado de la pelea por los Playoffs de la temporada actual de la National Basketball Association (NBA) tres juegos antes de terminar su participación.

Al principio de la campaña parecía algo imposible. Pero la franquicia trajo tantos jugadores nuevos que jamás pudieron crear una química ganadora y eso se notó. LeBron James se perderá los Playoffs por segunda vez desde que llegó al equipo de California.

Antes de la derrota ante Phoenix Suns, que sentenció su destino, el entrenador Frank Vogel habló con los medios y no tuvo miedo a señalar culpables, al menos de una manera sutil. ¿LeBron, Anthony Davis o Russell Westbrook? Vogel explicó qué fue lo que no funcionó.

Frank Vogel contra Westbrook

El entrenador ya había dejado notar que no estaba satisfecho con el base: Varias veces lo dejó en el banquillo en los últimos minutos de los partidos. Es que la pobre efectividad en el tiro de Russ limitaba mucho a los Lakers, por lo que razones no le faltaban.

"No ganamos a un ritmo alto con Russ y otra estrella y el resto de nuestros jugadores de rol. Ya sea Russ y AD con Bron fuera o Russ y Bron con AD fuera, simplemente no ganamos en esas situaciones", explicó Vogel a Bill Oram de The Athletic prevo a la eliminación.