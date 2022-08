Ser comparado con Russell Westbrook no es una burla, claro está. Sin embargo, un peculiar fanático pensó que podría hacer molestar a Ben Simmons tras toparse con él en un centro comercial y llamarlo 'Russ' adrede.

Este aficionado parece haberse basado en la mala campaña que experimentó el camiseta 0 en Los Angeles Lakers para "ofender" al australiano, quien se vio envuelto en una situación polémica en Philadelphia 76ers durante la NBA 2021-2022.

Simmons no quiso jugar en 76ers tras acusar estrés mental, por ello, forzó un intercambio que terminó por enviarlo a Brooklyn Nets, donde tampoco logró debutar con el equipo, aunque en esa ocasión se debió a problemas de espalda.

'Ey, Russell Westbrook'

"Hermano, es Russell Westbrook", afirma el fanático mientras graba con su teléfono celular y camino hacia Ben Simmons para saludar de puños al jugador, quien no se inmutó ante lo sucedido, pero tampoco pareció agradarle el gesto.

"Oh, Dios mío, es Russell Westbrook", continuó el aficionado mientras era desalojado por dos hombres, quienes parecían ser miembros del equipo de seguridad del australiano. "No estoy jugando, hermano, no puede lanzar, lo siento hermano", finaliza antes de marcharse.