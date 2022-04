LeBron James no está presente en la fiesta de los NBA Playoffs 2022, pero sus números, registros y marcas sí. Por ello, cada vez que algún jugador se acerca, iguala o supera algo conseguido por el camiseta 6, el nombre de 'Bron resurge de la nada y se cuela en la mesa de conversación.

Uno de sus exequipos, Miami Heat, hace de las suyas en la presente edición de la postemporada, pues finalizaron como el mejor sembrado de la Conferencia Este, reeditando viejos recuerdos de competitividad y dominio de la NBA.

En esta ocasión, no han necesitado a LeBron James para conseguirlo. Justamente, uno de los protagonistas del Heat en la temporada 2021-2022 ha sido, y es Jimmy Butler, quien se encargó de traer de vuelta una marca que no se veía desde los tiempos de 'The King'.

Jimmy Butler hace de LeBron James

Miami Heat lidera la serie de la Ronda 1 de NBA Playoffs 2022 ante Atlanta Hawks, 2-0, en parte, gracias al desempeño de Jimmy Butler, quien estalló en el segundo compromiso para viajar a Georgia con una ventaja favorable.

Sus 45 unidades, 5 rebotes, 5 asistencias, 15-25 en tiros de campo y 4-7 en triples se han convertido en su mejor actuación de por vida en los Playoffs de la NBA. Por si fuera poco, se unió a LeBron James y Dwyane Wade como los únicos jugadores del Heat en facturar al menos 45 puntos en un partido de postemporada.