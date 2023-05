Uno de los pesos pesados en la agencia libre para la temporada NBA 2023-24 es Kyrie Irving y los rumores parecen indicar que dos de los equipos más fuertes para ir por el base estrella son Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks. ¿Se va con LeBron James o sigue con Luka Doncic?

Irving llegó a los Mavericks en medio de la temporada 2022-23 y no se lograron los resultados esperados. Dallas no clasificó a los NBA Playoffs 2023 y cada vez que Kyrie estuvo en cancha con Doncic terminaron con marca de cinco victorias y once derrotas. Sin embargo, los Mavs ya tendrían decidido si quieren de regreso al excompañero de LeBron en Cleveland Cavaliers.

Los Angele Lakers ya intentó ir por Kyrie Irving, pero Brooklyn Nets no aceptó la oferta presentada, y LeBron James no dudó en manifetar su frustración. No obstante, los rumores empiezan a postular al base estrella como uno de los refuerzos por los que iría el equipo californinano. No será nada fácil su llegada, sobre todo si el nombre de D’Angelo Russell se ve involucrado en un intercambio bomba.

Lo que no aceptaría Mavericks de Lakers para hacer un intercambio por Irving

Una de las posibilidades que tendría Los Angeles Lakers al no tener una gran cantidad de activos para hacer un intercambio bomba en la NBA sería firmar a D’Angelo Russell, es agente libre, para enviarlo a Dallas Mavericks y así conseguir a Kyrie Irving. ¿Qué piensan los Mavs al respecto? Bolavip te lo cuenta.

“Mientras esperamos una indicación clara sobre las intenciones de los Lakers allí, sin señales verificables hasta la fecha de que perseguir a Irving esté entre sus prioridades de temporada baja, las fuentes de la liga dicen que los Mavericks no tendrían interés en firmar e intercambiar con los Lakers si presentan a D’Angelo Russell como el jugador principal con destino a Dallas. Todo indica que los Mavericks siguen decididos a volver a firmar a Irving”, dijo Marc Stein, del boletín de noticias The Stein Line. ¡Malas noticias para LeBron James!