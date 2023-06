Este equipo de los Miami Heat ha vencido absolutamente todos los pronósticos. Liderados por Jimmy Butler y Erik Spoelstra, se encuentran ante la posibilidad de convertirse en el campeón más inesperado de la historia de la NBA.

No sólo son el primer equipo en llegar a las Finales de la NBA como un octavo sembrado, sino que además lo hicieron con un equipo construido mediante una metodología que no tiene precedentes. Por ejemplo, cinco de los ocho jugadores que utilizaron en el Juego 7 ante Boston Celtics no fueron drafteados.

Tienen nueve jugadores no drafteados en su equipo, más que cualquier otro en la NBA, y el compromiso y sacrificio que Spoelstra ha logrado que todos sus jugadores tengan para con el equipo no tiene comparación.

Miami Heat: contra todo pronóstico

Según dijo el periodista Nick Wright en su programa First Things First, los Miami Heat tienen marca de siete ganados y seis perdidos en juegos en los que en algún momento perdían por diez puntos o más durante esta postemporada. El resto de la NBA tiene un registro de 16-64 en ese mismo tipo de encuentros.

Además, tienen un récord de siete ganados y tres perdidos en juegos en los que sus rivales eran favoritos por siete puntos o más en las apuestas; el resto de la NBA, 5-16. Por último, los Nuggets tenían marca de 29-0 esta temporada en partidos que lideraban por cinco puntos o más al finalizar el tercer cuarto, eso hasta su caída en el Juego 2, cuando Miami remontó el encuentro.