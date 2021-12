19 temporadas en la National Basketball Association (NBA) y contando. LeBron James ha sabido, sin duda alguna, ganarse un puesto en el sitial de honor de la liga, siendo Los Angeles Lakers uno de los equipos afortunados en contar con sus servicios.

Un jugador que encontró la fórmula para adaptarse a la liga, año tras año, cambio tras cambio. El camiseta 6 está en la conversación sobre si es el mejor de la historia. Para muchos sí, otros dirán que no, pero lo cierto es que se trata de una estrella de alto calibre.

Difícilmente se vea otra figura de esta talla, o quizá sí. El camiseta 6 aseguró la presencia de su nombre en los libros históricos del mejor baloncesto del mundo, pero ahora que cumpló 37 años, entristeció a más de uno luego de pronunciar palabras llenas de sabiduría.

Habla LeBron James. Los Angeles Lakers escucha

Campeón, MVP, líder y bestia sobre la cancha. LeBron James acumula un gran historial en la NBA, el cual, lamentablemente, está muy cerca de terminar. Él lo sabe y por ello ha hablado con total sinceridad tras celebrar su cumpleaños.

"Lo he pensado... dónde estoy. Sigo jugando a un nivel muy alto. Pero estoy en el año 19 y no voy a hacer otros 19. Así que definitivamente no estoy en la mitad de mi carrera. Estoy al otro lado de la colina... Al final, el juego te lo dirá. Tu cuerpo te lo dirá. He invertido suficientes horas y completado suficientes jornadas, que, cuando llegue el momento, se que estaré bien con ello".