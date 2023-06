¿Por qué no juega Tyler Herro HOY en Miami Heat vs Denver Nuggets por las Finales de la NBA 2023?

Miami Heat enfrentará a Denver Nuggets por el Juego 1 de las Finales de la NBA 2023, HOY, jueves 1 de junio. Para este encuentro, el conjunto de Florida no tendrá disponible a Tyler Herro.

El escolta es una pieza importante del equipo entrenado por Erik Spoelstra, pero hoy no podrá sumar minutos. Por lo que a continuación, te contamos por qué no juega Tyler Herro frente a los Nuggets.

Tyler Herro no juega hoy en Miami Heat ante Denver Nuggets, porque todavía no está totalmente recuperado de su lesión. El escolta sufrió una fractura en su mano derecha, y pese a ya estar entrenando con sus compañeros, aun no puede volver a las canchas.