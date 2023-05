Los Angeles Lakers volvió a dejar una imagen de un equipo competitivo en todo el sentido de la palabra. El equipo californiano perdió contra Denver Nuggets en el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Oeste NBA 2023 y tal fue el ímpetu de querer ir por la victoria que LeBron James golpeó al árbitro Scott Foster.

Y eso no fue lo más curioso. Una figura de los Lakers se animó a pedir una falta técnica contra LeBron por el golpe que hizo sangrar a Foster. ¡Oh, oh! En el camino del equipo de Los Ángeles para llegar a las Finales de Conferencia surgió una figura inesperada que pasó de no ser elegido en el NBA Draft 2021 a convertirse en el tercer jugador más importante por detrás de James y Anthony Davis.

Es el protagonista de esta historia. Hasta el Juego 4 contra Denver Nuggets del próximo lunes 22 de mayo a las 20:30 ET, Austin Reaves promdia por partido 22.7 puntos y un 57% de efectividad en triples. Más del doble del 25 por ciento en aciertos de tiros de tres puntos que tienen en total el resto de jugadores de Los Angeles Lakers. ¿Por eso pidió la falta para LeBron James?

La figura de Lakers que pidió una falta contra LeBron por golpear a un árbitro

Los Angeles Lakers quería imponer el ritmo en el Juego 3 contra Denver Nuggets y sacó rápido una posesión para tomar retrocediendo a Nikola Jokic y compañía. LeBron James inició su carrera y sin darse cuenta golpeó al árbitro Scott Foster. ¡Pum! Los 113 kilogramos de peso de ‘El Rey’ hicieron de la suyas.

El golpe de de LeBron a Foster fue tan duro que el cuerpo médico de los Lakers tuvo que atender al árbitro para que parara el sangrado. Cuando ya empezaba a recuperarse llegó el dialogo con James y Austin Reaves en el que la figura del equipo de Los Ángeles en los NBA Playoffs 2023 pidió en tono de broma una falta técnica contra James.