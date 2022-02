El astro de la NBA, en declaraciones con The Athletic, se mostró abierto a una posible vuelta a la franquicia que le dio la bienvenida a la liga. ¿Se dará?

¿Tiembla Los Angeles Lakers? LeBron James no cerró la puerta a una posible vuelta a Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers no viene teniendo la mejor de las temporadas en la National Basketball Association (NBA), ubicándose en el noveno puesto de la Conferencia Oeste, y lejos del rendimiento esperado para un plantel lleno de grandes estrellas como LeBron James.

Para colmo, durante este All-Star Break, los rumores sobre la continuidad de LeBron empiezan a ebullicionar, sobre todo teniendo en cuenta que su futuro en la ciudad de Los Angeles no está del todo asegurado, dando a sospechas sobre si James será un Laker o no la próxima temporada.

En declaraciones con el medio The Athletic, "El Rey" parece haber dejado en claro que su carrera no está tan cerca del retiro, y que sus pretenciones parecen ser seguir jugando, sea o no en el conjunto que hoy dirige Frank Vogel.

LeBron James podría volver a Cleveland Cavaliers

"Definitivamente no descartó volver a Cleveland", le confesó LeBron James durante el All-Star Weekend en una de las ciudades importantes del Estado de Ohio al medio The Athletic. Las posibilidades pueden darse, teniendo en cuenta que LeBron aún espera por la llegada de su hijo Bronny a la liga, con quien tiene el deseo de jugar.