Golden State Warriors perdió en los Playoffs contra Los Angeles Lakers y un reporte indicó que hubo problemas y tensión a lo largo de toda la temporada de la NBA entre Jordan Poole y Draymond Green. ahora, el joven respondió sobre la relación entre ambos.

El equipo de Stephen Curry y compañía venía de ser campeón en 2022 por cuarta vez en ocho años, siendo así la mayor dinastía de los últimos tiempos. Sin embargo, en un entrenamiento, Green le pegó una trompada a Jordan Poole y el video se viralizó.

Esto generó mucha polémica, pero la temporada continuó. Ahora que todo terminó, un reporte que salió a la luz hablaba de las tensiones entre los jóvenes y el trío histórico debido al poco tiempo en cancha que tenían, pero también hubo problemas por el infame golpe de Draymond a Poole.

En una reciente entrevista con The Ringer, el jugador que sigue los pasos de Curry y Klay Thompson expresó que no ve por qué no seguiría en los Warriors, aunque también respondió la pregunta qué todos quieren saber…

La relación de Poole y Green

“No tengo ninguna respuesta para ti. Solo han sido negocios. Ha sido baloncesto”, respondió el joven Poole cuando le consultaron por su relación actual con Draymond Green. ¿Será que el vestuario de Warriors está dividido?