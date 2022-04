Durante la primera jornada del Draft 2022 en la National Football League (NFL), se produjo el primer y más llamativo intercambio, cuando Tennessee Titans decidió traspasar al receptor A.J. Brown por dos selecciones, una de la ronda inicial, hasta Philadelphia Eagles.

Producto de este movimiento, apenas se oficializó el traspaso, el gerente general de los de Pensilvania, Howie Roseman, confirmó que le convirtieron en el cuarto receptor mejor pagado de la liga, al firmarle contrato por las próximas cuatro temporadas, con un salario de $100 millones de dólares.

Sin embargo, tal parece que Brown, si bien recibió la cantidad de dinero por año que quería, no le gustó que haya sido intercambiado por los Titans durante el NFL Draft 2022, y así lo dejó en claro en diálogo con ESPN, donde deslizó que se habría quedado en Tennessee por menos dinero del que hoy le pagará Eagles.

La opinión de Brown al intercambio más llamativo durante Draft 2022



"Esto no fue mi culpa. Yo quería quedarme, pero el contrato que me dieron era una oferta baja", partió señalando el receptor, para luego agregar al respecto que "el contrato no llegaba a los 20 millones por año, pero me hubiera quedado si me hubieran ofrecido 22 millones".

Recordemos que gracias al intercambio con Eagles, los Titans pudieron obtener las selecciones del receptor Treylon Burks, de la Universidad de Arkansas, y la escogencia 101°, la cual fue traspasada acto seguido a New York Jets, que adquirió al ala cerrada Jeremy Ruckert.