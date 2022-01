Aaron Rodgers celebra: NFL toma radical decisión sobre jugadores no vacunados contra el Coronavirus para Playoffs 2022

Durante esta época de la pandemia del Coronavirus, en la National Football League (NFL) hemos visto claros y varios ejemplos de la dura negativa que tienen jugadores recibir la vacuna contra el COVID-19, siendo los íconos de esto Aaron Rodgers y Cole Beasley.

Mientras el mariscal de campo mintió claramente sobre su inmunización durante la fase regular, señalando que se sometió a un tratamiento especial; el receptor de Buffalo Bills fue categórico desde un comienzo en rechazar la inoculación en sus redes sociales, sumando más de $150 mil dólares en multas.

Tanta ha sido la lucha dentro de la NFL para intentar que la mayoría de sus jugadores se vacunen contra el Coronavirus, que tal parece han bajado los brazos, al menos así lo grafica un memorando que la competición le envió a las franquicias que siguen con vida en los NFL Playoffs 2022.

La radical decisión de NFL con los jugadores no vacunados



Según dio a conocer el insider Tom Pelissero, de NFL Network, los jugadores no vacunados contra el COVID-19 no deberán someterse a testeos diarios, algo que se impuso durante la fase regular, como una medida para que los deportistas "no presenten síntomas de tener la enfermedad".

La recomendación que realiza la NFL a los equipos que continúan en Playoffs es que sólo se realicen las pruebas de Coronavirus, tanto en vacunados como no vacunados, sólo cuando presenten síntomas de la enfermedad, en una medida que se mantendrá hasta el Super Bowl LVI.