Durante la presente semana, una de las dudas más grandes que tenía Green Bay Packers para la Jornada 11 de la temporada 2021 de National Football League (NFL), era si podían contar con su máxima figura Aaron Rodgers para su visita a Minnesota Vikings este domingo.

El mariscal de campo no participó de los entrenamientos de miércoles y jueves, producto de una fuerte molestia en el dedo de su pie derecho, poniendo en duda su participación, aunque fue el propio jugador de 37 años quien le bajó el perfil a su situación física.

"Estaba agradecido de tener unos días para hacer un poco de rehabilitación, y veremos cómo se desarrolla la semana en la práctica, pero definitivamente jugaré el domingo", apuntó Rodgers hace un par de días, pero faltaba la palabra del entrenador de los Packers, Matt LaFleur, para confirmar o descartar su presencia.

Matt LaFleur: ¿Juega Rodgers ante Vikings?



Consultado en conferencia de prensa, el estratega del equipo de Wisconsin resaltó que el quarterback "realizó una práctica limitada y se veía bien lanzando el balón", para posteriormente decir las palabras que definirían el futuro de su máxima estrella: "Él jugará".

De todas maneras, Rodgers aseguró en diálogo con ESPN que esperará hasta la semana de descanso que tendrán los Packers, en la jornada 13, para someterse a un tratamiento para calmar su dolencia, de cara al tramo final de la temporada 2021 de NFL.

"Obviamente, el cuerpo está ansioso por eso, al igual que mi dedo del pie; pero tenemos dos partidos hasta entonces. Es una especie de cómo me siento día a día, ya sea que vaya a practicar o no, pero no encontré ningún problema con la recuperación, los lunes y martes estándar, como lo he hecho durante toda la temporada. Así que me siento bien", afirmó el mariscal de campo.