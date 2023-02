Dos de los últimos mariscales de campos veteranos que vieron acción la pasada temporada en National Football League (NFL), fueron Tom Brady, quien anunció su retiro tras 23 temporadas, y Aaron Rodgers, que está en duda su continuidad en Green Bay Packers.

En una competición donde los jóvenes han dominado el juego, con Patrick Mahomes, Joe Burrow y Jalen Hurts a la cabeza, ambos foragidos quedan como los últimos estandartes de una época dorada del fútbol americano.

Por ello, y con el retiro, por ahora, definitivo de Tom Brady, se le consultó a Rodgers en el programa de Pat McAfee sobre quién tiene actualmente las condiciones para ser el sucesor del GOAT en NFL, y sorprendió a todos con su respuesta, pues mencionó nada menos que a Brock Purdy, el Sr. Irrelevante de San Francisco 49ers.

El sucesor de Brady en NFL según Rodgers



"Brock fue pasado por alto por un montón de gente, se fue al estado de Iowa. Creo que tiene toda una vida de desaires que puede sacar del puerto moxie; No tengo nada más que respeto por la forma en que ha jugado. Y me encanta ver al desvalido. Quiero decir, siento que eso fue parte de mi carrera durante mucho tiempo. Obviamente, fui elegido en la primera ronda, no en la última selección. Pero fui a Junior College y, ya sabes, lidié con esa frustración, que se convirtió definitivamente en un chip", afirmó A-Rod.

En ese sentido, Rodgers agregó que "a juzgar por lo lejos que ha llegado hasta hoy, Brock Purdy no debería tener problemas para volver a su nivel y continuar su ascenso a la cima. Hablar de alcanzar los niveles de Tom Brady todavía es demasiado, pero estas dudas deberían hacerlo lo suficientemente fuerte como para al menos intentar emular la carrera de GOAT".