De una manera, para muchos, inesperada, San Francisco 49ers logró disputar la Final de la Conferencia esta temporada de National Football League (NFL), en una campaña donde sus tres mariscales de campo, Trey Lance, Jimmy Garoppolo y el novato Brock Purdy, vieron acción.

A comienzos de la temporada 2022, se confirmó que el jugador de 22 años se perdería el certamen por una fractura de peroné y rotura de ligamentos, obligando a su entrenador Kyle Shanahan a utilizar al veterano quarterback, quien sufrió una fractura en su pie izquierdo, derivando en la inclusión del Sr. Irrelevante hasta el último juego.

Si bien el entrenador de los 49ers confirmó que no tiene en sus planes contar con Garoppolo, en desmedro de los jóvenes Lance y Purdy, una auténtica leyenda de la franquicia, como Joe Montana, fue muy clara en decirle al equipo que no deben deshacerse de Jimmy-G.

Leyenda de 49ers decide entre Garoppolo y Trey Lance



"Bueno, yo iniciaría con Jimmy para la próxima temporada; ha ganado muchos juegos. No puedo decir lo mismo de Trey Lance, no sabes eso de él. No pienso que sea complicado, creo que solo inicias a Jimmy, porque ganó muchos juegos antes de lesionarse", sostuvo el icónico quarterback.

En esa línea, Montana agregó que "Garoppolo puso a Brock Purdy en esa posición para empezar con esa racha positiva. Entonces, debes ir con el tipo que ha estado ganando juegos y recibe la ofensiva y sigue ahí”.