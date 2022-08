El mariscal de campo no sólo oficializó su ausencia de los juegos de preparación, sino que además criticó la realización de estos lances previo a la temporada regular.

Aaron Rodgers se resta de Pretemporada NFL 2022 con Green Bay Packers: 'No veo ningún beneficio en jugar'

Si bien desde Green Bay Packers ya confirmaron que Jordan Love será el mariscal de campo titular en los juegos de Pretemporada 2022 en la National Football League (NFL), la interrogante pasaba por saber si Aaron Rodgers vería acción en las próximas tres semanas.

Es que luego de conocerse hace unos días que durante sus vacaciones en Sudamérica, en 2020, consumió ayahuasca, lo que a juicio del jugador le ayudó a ganar los últimos dos premios al Jugador Más Valioso, los fanáticos y el medio estaban esperando su presencia.

Sin embargo, fue el propio Aaron Rodgers quien confirmó, en conferencia de prensa, que no va estar en los próximos juegos de Packers ante San Francisco 49ers (viernes 12), New Orleans Saints (viernes 19) y Kansas City Chiefs (jueves 25), lanzando una crítica a la Pretemporada de NFL.

"Esta decisión es como una especie de situación de no ganar y no veo ningún beneficio en ello; definitivamente no veo ningún beneficio en jugar una serie. Si vamos a jugar, deberíamos jugar un cuarto, un par de series, dos o tres series", afirmó el quarterback.

En esa línea, y consultado sobre si verá acción por decisión del entrenador de Packers, Matt LaFleur, Rodgers respondió que "solo equiparme para cuatro jugadas, para mí, es un desperdicio", añadiendo que el estratega conoce su opinión y cree que hará lo mejor para el equipo.