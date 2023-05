Aaron Rodgers tendrá compañía en New York Jets: Ex receptor de Green Bay Packers firma por NFL 2023

Ha pasado una semana desde que Aaron Rodgers puso su firma en New York Jets, terminando con una exitosa etapa de 18 años en Green Bay Packers, de cara a la temporada 2023 de National Football League (NFL).

El mariscal de campo de 39 años buscará romper con una histórica marca para su nueva franquicia, que no llega al Super Bowl desde 1969, y no gana el trofeo Vince Lombardi hace 55 años. Difícil, no imposible.

Pero para esta nueva experiencia en NFL, Rodgers no estará sólo, y los Jets lo saben, tanto es así que han conseguido los servicios de uno de sus fieles escuderos en Packers, según reporta Adam Schefter, de ESPN.

Rodgers tendrá compañía de un ex Packers en Jets



Se trata de Randall Cobb, receptor de de 32 años, que ha jugado con el quarterback desde su arribo a Wisconsin, en 2011, y que la próxima campaña será la undécima consecutiva que juegue con A-Rod.

Durante el tiempo que estuvieron juntos en los Packers, Cobb recibió 625 recepciones de parte de Rodgers, para recorrer 7,585 yardas, anotando 53 touchdowns. ¿Podrán repetir la mancuerna en New York Jets?