Green Bay Packers quedó eliminado de la temporada de la NFL y Aaron Rodgers no le cerró la puerta a un posible retiro del deporte.

La imagen final de la temporada de la NFL de Aaron Rodgers, de lo más duro que puede ver un aficionado de Green Bay Packers. Tras quedar eliminados con derrota en Lambeau Field ante Detroit Lions, el mariscal de campo se fue en silencio del estadio, con la mirada en las gradas y abrazado de su gran amigo, el receptor Randall Cobb.

Los Packers tenían una posibilidad única de clasificar a los Playoffs. En el último juego de la campaña, domingo por la noche y en su casa. Con ganarle a sus rivales divisionales, alcanzaba. Pero una cadena de errores provocó que el resultado final fuera 20 a 16 a favor de Detroit. Y comenzó la especulación.

Luego de dos temporadas bajas en las que Rodgers se vio indeciso a la hora de decidir si volver a Green Bay, irse a otra franquicia o retirarse, sus palabras tras la derrota hacen creer que esto fue lo último que se vio de él con los Packers. “Voy a aferrarme a esta”, le dijo A-Rod a Jameson Williams, WR de los Lions, cuando este le pidió su camiseta después del encuentro.

Las declaraciones de Aaron Rodgers… ¿Se retira?

“Hay algunas especiales que me gusta conservar, así que no era nada contra Jameson”, explicó Rodgers tras el partido. “… Partido nocturno, Lambeau, Semana 18, hay ciertas camisetas que te gusta conservar”. El jugador de 39 años dijo que se comunicará con el equipo antes de tomar una decisión final, ya que puede no depender solo de él. “Tiene que haber (interés) mutuo por ambas partes”.

Pero, al fin y al cabo, Rodgers no descartó que este haya sido su último año como jugador de los Packers y en la NFL.“Podría ser el momento de alejarse. Pero podría tomarme un tiempo y decir: ’Diablos, no, necesito volver a intentarlo’. Pero tendría que ver qué se siente una vez que esté lejos de ello (la NFL)”, dijo el #12, que sin dudas contemplará retirarse, pero no descarta tampoco cumplir su contrato y volver al menos por una temporada más.