Bill Belichick y el fracaso más grande de su carrera con New England Patriots en NFL 2022

No caben dudas de que Bill Belichick es el entrenador más exitoso en la historia de la National Football League (NFL), y que ha marcado una época con New England Patriots, donde ha ganado seis Super Bowl; sin embargo, eso no tapa de que la temporada 2022 haya sido un rotundo fracaso.

Pese a que llegó a la última jornada de la presente temporada con opciones de llegar a los Playoffs 2023, una abultada derrota en casa de Buffalo Bills tiró por la borda sus chances, acabando con récord negativo de ocho victorias y nueve derrotas.

Con todo esto, los Patriots fueron contra la corriente y decidieron mantener en su cargo a Belichick para NFL 2023, por lo que aumentará su registro como el entrenador en jefe con más tiempo en su cargo, aunque con varias cosas por corregir por delante.

El fracaso de Belichick con Patriots en NFL 2022



La primera de ellas tiene que ver con su ofensiva, donde Mac Jones bajó sus números en comparación con 2021, con 65 por ciento de pases completados (2,997 yardas) para 14 touchdowns y 11 intercepciones, además de los problemas con sus coordinadores ofensivos, liderados por Matt Patricia, y los equipos especiales.

Para reforzar, los Patriots deberán poner énfasis en su defensiva, la mejor zona del equipo durante NFL 2022, con nombres como Matthew Judon y Rhamondre Stevenson; y poner mucha atención a la elección que realicen en el Draft 2023.