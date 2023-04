New England Patriots y San Francisco 49ers dispuestos a intercambiar a Mac Jones por Trey Lance para NFL 2023

Durante las últimas horas, se ha revelado que New England Patriots estaba buscando opciones para intercambiar a su mariscal de campo Mac Jones, para la temporada 2023 de National Football League (NFL).

Según lo que dio a conocer Mike Florio, del portal Pro Football Talk, por pedido del entrenador Bill Belichick, se conversó con equipos como Houston Texans, Tampa Bay Buccaneers, Washington Commanders y Las Vegas Raiders para negociar.

En medio de este panorama, el propio reportero planteó el hecho que si los Patriots tienen la necesidad de intercambiar a Mac Jones, una opción que podría resultar es la de San Francisco 49ers, y por nada menos que su quarterback titular Trey Lance.

El posible intercambio entre Patriots y 49ers



"¿Por qué no Trey Lance para Mac Jones? No sé si los Patriots querrían a Trey Lance, pero cuando miras las luchas que Bill ha tenido contra los mariscales de campo móviles como entrenador defensivo, ¿por qué no querrías intentar conseguir lo máximo que podría sacar de un mariscal de campo con verdadera movilidad?", afirmó Florio.

Cabe señalar que ambos mariscales de campo fueron elegidos por sus equipos en el Draft 2021 de NFL, donde Lance salió en tercer lugar por los 49ers y Jones en el 15° con los Patriots.