Carolina Panthers enfrentará a New England Patriots en un encuentro correspondiente a la Semana 9 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles del partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

¡Sigue la National Football League! Carolina Panthersenfrentará a New England Patriots este domingo 07 de noviembre en el Bank of America Stadium para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 9 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Carolina Panthers (4-4) se encuentra 3° en la NFC Sur. En la Semana 8 se enfrentaron a New York Giants en elMetLife Stadium, donde cayeron por 25 a 3. Sam Darnold completó 16 de 25 pases intentados (112 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en una ocasión.

Por otra parte, New England Patriots (4-4) se ubica 2° en la AFC Este. En la Semana 8 se midieron ante Los Angeles Chargers en el Estadio SoFi, donde ganaron por 27 a 24. Mac Jones completó 18 de 35 pases intentados (217 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximodomingo 14 de noviembre, por la Semana 10, Carolina Panthersse medirá ante Arizona Cardinals, mientras que New England Patriots chocará frente a Cleveland Browns el mismo día.

Carolina Panthers vs. New England Patriots: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 9 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 9 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 07 de noviembre en el Bank of America Stadium a partir de las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 07 de noviembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

Lugar: Bank of America Stadium.

Horario en el resto de países:

España: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 14:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12:00 horas.

Carolina Panthers vs. New England Patriots: ¿Qué canal transmite la Semana 9 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 9 de la NFL 2021 entre Carolina Panthers y New England Patriots será transmitido en Estados Unidos a través de CBS. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante las distintas señales de ESPN o por Star+.

Carolina Panthers vs. New England Patriots: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 9 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a New England Patriots, ya que cuenta con una cuota de -190. Por otro lado, la victoria de Carolina Panthers cuenta con una cuota de +160.

Resultado Cuota Carolina Panthers +160 New England Patriots -190

