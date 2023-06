No es casualidad que haya sido elegido por uno de los dos equipos más ganadores en la historia del Super Bowl con seis títulos, el otro es Pittsburgh Steelers. Christian Gonzaléz, de ascendencia colombiana, jugará con New England Patriots en la NFL y en la primera atención a medios de prensa, Bolavip dijo presente para preguntarle sobre Tom Brady y Bill Belichick.

Con el entusiasmo de un novato, pero con la personalidad para admitir que le gusta lo duro que está siendo entrenar con un equipo de la NFL, Gonzaléz tendrá la tarea de ganarse un lugar como esquinero (cornerback) titular en un equipo de los Patriots que tuvo al quaterback más ganador de todos los tiempos y que tiene al entrenador en jefe con más campeonatos (6) en el Super Bowl.

Bolavip levantó la mano y dio el puntapié inicial de la primera conferencia de prensa oficial del jugador que decidió llevar la bandera de Colombia en su traje cuando fue elegido por New England Patriots con la selección número 17 del NFL Draft 2023. “Christian González, cuando conoció al entrenador en jefe Bill Belichick, ¿qué fue lo primero que le dijo?”.

“Solo me dijo: ‘Bienvenido’. Estaba emocionado de tener la oportunidad de que estuviera allí y poder trabajar conmigo y yo estaba muy emocionado de tan solo tener la oportunidad de trabajar con un entrenador legendario“, le respondió González a Bolavip sobre su primer encuentro con Belichick y la confesión sobre Tom Brady estaba por llegar.

El colombiano que jugará en la NFL responde si Brady le escribió por su llegada a Patriots

Frente a la segunda pregunta que le hizo Bolavip, Christian Gonzaléz respondió que no ha hablado o recibido un mensaje de Tom Brady desde que se unió a New England Patriots, pero sí confesó que “tener veteranos que jugaron con Tom y siguen aquí en el equipo me hace capaz de aprender de ellos y aplicar cualquier consejo que me den”.