No deben quedar ningún tipo de dudas de que Tom Brady es el mejor jugador de la historia del fútbol americano y uno de los deportistas más destacados de toda la historia del país del norte. De esta manera, este 1 de febrero del 2023, el quarterback anunció a través de sus redes sociales su retiro de la actividad profesional tras 23 temporadas en la élite.

En este contexto, el icónico apellido cuenta con nada menos que 7 Súper Bowls a lo largo de su extensa carrera deportiva, siendo 6 de ellos ganados con los New England Patriots, y la enorme distinción de "Jugador más valioso del Súper Bowl" en 5 ocasiones. A su vez, logró levantar el mismo trofeo con los Tampa Bay Buccaneers en el año 2021 a la edad de 43 años.

Sin embargo, y como se mencionó, esta no es la primera vez que el enorme deportista anuncia de manera oficial su retira de los campos de juego. De esta forma, el hecho en cuestión no es para nada lejano y en este 2023 volvió a repetirse. ¿Habrá posibilidades de que regrese nuevamente?

El retiro de Tom Brady en 2023

Aclarado este panorama, el jugador veterano dio a conocer el comunicado a partir de un video en sus redes sociales en donde dio a conocer la situación que lo rodea como asi también la razón de su partida.

En base a esto, el estadounidese declaraba: "Buenos días, chicos. Me retiro. De verdad. Sé que fue un asunto muy grande el año pasado, así que me he levantado y solo quería grabarme para que lo supieran. Quiero agradecer a todos el apoyo: a mi familia, a mis amigos, mis compañeros, mis rivales... Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Los quiero a todos"

Tom Brady anuncia su retiro de la NFL en 2023

Los retiros de Tom Brady en la historia de la NFL

Establecido este contexto, puede decirse también que Tom Brady se retiró 2 veces de la NFL si se tiene en cuenta su reciente salida en este 2023. De esta manera, la anterior ocasión se dio en el año 2022, siendo también el mes de febrero como protagonista. Por ese entonces, el jugador confesó: "Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va: No voy a tener ese compromiso competitivo", y además agregó: "He atesorado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención".

Sin embargo, tan solo un mes y medio después, el citado apellido regresó diciendo que su "El trabajo no está acabado" para disputar asi una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers. Posteriormente, sería eliminado en la ronda divisional por los futuros campeones del 2022 como lo fueron los Los Angeles Rams.