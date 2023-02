Por tercera temporada baja consecutiva, la gran novela en el mundo de la NFL la protagonizan Aaron Rodgers y Green Bay Packers. Mientras que el quarterback se encuentra en un retiro personal para lidiar con sus pensamientos, un portal especializado propuso el mejor intercambio de Las Vegas Raiders para que el mariscal de campo deje a los Empacadores.

Según Ian Rapoport, de NFL Network, los Packers tomaron la decisión que no impedirían el intercambio de Rodgers a Raiders o cualquier otro equipo de la NFL. En ese orden de ideas, el equipo de Las Vegas y New York Jets habrían sido los primeros en preguntarle a Green Bay por las condiciones para un movimiento bomba en la liga.

Aaron Rodgers tiene un viejo conocido en Las Vegas Raiders. Davante Adams y el quarterback compartieron equipo en Green Bay Packers por ocho temporadas y, frente a la pregunta si había estado reclutando a A-Rod, la respuesta fue contundente.

“¿Por qué alguien no haría eso? Me refiero al 100%. Ese es mi chico, obviamente. Me ilusiona pensarlo, pero veremos qué pasa”, sostuvo Adams sobre reclutar y poder jugar con Rodgers en los Raiders. Con el intercambio que propuso el portal CBS Sports (Deportes) esto es una opción con muchas posibilidades.

El mejor intercambio de Raiders para que Rodgers deje a los Packers en la NFL

Bajo la premisa de empezar a reconstruir un equipo que tiene vacíos en las posiciones de profundos y alas cerradas, si Green Bay Packers acepta el mejor intercambio de Las Vegas Raiders por Aaron Rodgers podría elegir con los picks 7 y 15 (ya lo tienen) del NFL Draft 2023 a Brian Branch y Luke Musgrove, respectivamente. Branch es considerado como el mejor profundo que estará disponible en el Draft, mientras que Musgrove surge como el cuarto mejor ala cerrada a ser seleccionado. Así sería el cambio bomba en la liga: