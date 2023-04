Jimmy Garoppolo sigue sumando 'aliados': Ex New England Patriots firma con Las Vegas Raiders para NFL 2023

Jimmy Garoppolo será la máxima figura que tendrá Las Vegas Raiders para la temporada 2023 de National Football League (NFL), donde buscarán regresar a sus viejos tiempos de gloria.

Sin embargo, sólo con el arribo del ex mariscal de campo desde San Francisco 49ers no les basta, por ello han buscado, coincidencia o no, personeros relacionados con el jugador para reforzar su plantilla.

Fue así que, por ejemplo, llegó a los Raiders el ex receptor Danny Amendola, quien firmó como nuevo entrenador asistente de regresadores; y ahora, han conseguido al respaldo perfecto para Garoppolo de cara a NFL 2023.

Ex Patriots será suplente de Garoppolo en Raiders



Se trata de Brian Hoyer, experimentado jugador de 37 años, con pasos anteriores por Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals, Cleveland Browns, Houston Texans, Chicago Bears, 49ers e Indianapolis Colts, con dos pasos por Massachusetts, de 2017 a 2018 y 2020 a 2022.

Así las cosas, Amendola y Hoyer se suman al actual entrenador en jefe Josh McDaniels, como uno de los ocho integrantes de los Raiders con pasado en los Patriots, incluyendo Garoppolo, de cara a NFL 2023.