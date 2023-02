El partidazo que se jugaron Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2023 sigue dando de qué hablar con una jugada que catalogaron como ilegal. Incluso, ya se habla que la NFL prohibiría aquella acción en contra de Patrick Mahomes y compañía.

La ofensiva de los Eagles anotó 35 puntos en el Super Bowl LVII y en el último cuarto utilizaron el famoso QB sneak de Jalen Hurts. Touchdown para Philadelphia y la polémica inició en 3, 2, 1 a pesar de la victoria de Mahomes y los Chiefs.

Cam Heyward, seis veces Pro Bowl con Pittsburgh Steelers, fue uno de los jugadores que denunció el QB sneak de Philadelphia Eagles con unas palabras contundentes en su podcast ‘No solo fútbol’. Un analista de la NFL ya lo apoyó

"Es ilegal, nunca se establecen. Si miras, el liniero ofensivo nunca se establece. Debería cambiarse, nunca se les da tiempo, se apresuran a llegar a la pelota y nunca nadie está listo. Están rodando hacia adelante, tengo esto grabado, podemos verlo. Siempre me molesta estos cuartos intentos porque siempre está tan sesgado hacia la ofensiva. Estoy confundido por qué cambiaron la regla, solía ser una penalización para empujar a tu chico hacia adelante. Nadie realmente se dio cuenta hasta que las Águilas decían: ‘Oh, esto es imparable’”, dijo Cam Heyward en su podcast ‘No solo fútbol’.

Durante el Super Bowl 2023, Philadelphia Eagles alineó en varias oportunidades a dos jugadores por detrás del quarterback Jalen Hurts para que lo empujaran hacia adelante y lograra una primera oportunidad o un touchdown en contra de Patrick Mhaomes y Kansas City Chiefs. Según Dean Blandino, analista de reglas del canal Fox Sports, esta jugada, a la que Cam Heyward señaló como ilegal, la NFL podría prohibirla.

“Creo que la liga analizará esto y me sorprendería si no hacen un cambio. Esta es solo una táctica que no es una jugada estéticamente agradable y creo que el comité de competencia lo revisará”, señaló Dean Blandino, de Fox Sports.