Una nueva era está a punto de empezar en Las Vegas Raiders bajo los controles de Jimmy Garoppolo, quien decidió cambiar de equipo para la NFL 2023 y sin ni siquiera haber jugado su primer partido en el estadio Allegiant, ya recibió una oferta de una estrella de cine para adultos.

Jiimmy G empezó hacer de la suyas. Luego de jugar por seis temporadas, ganar un campeonato de la Conferencia Nacional en la temporada 2019-20 y llegar al Super Bowl 2020 con San Francisco 49ers, Garoppolo firmó con los Raiders por tres años y $67.5 millones de dólares, de los cuales US$34 están garantizados.

Apenas se enteraron que Jimmy Garoppolo había firmado con Las Vegas Raiders, Caitlin Bell y Alice Little, trabajadores de un burdel legal en Nevada llamado Chicken Ranch, no dudaron en hacerle una oferta al mariscal de campo de la NFL según publicó el portal TMZ Sports (Deportes). No es la primera vez que se vincula al quarteback con una estrella de cine para adultos.

Luego de ser visto por TMZ Sports (Deportes) en una cita con Kiara Mia, actriz de cine para adultos, Bell y Little le dijeron al portal anteriormente mencionado el deseo que tiene de contactar a Jimmy G para hacerle una oferta por firmar con los Raiders. “El próximo Gran Juego (Super Bowl) es en Las Vegas, ¡así que voy a hacer todo lo posible para inspirar a Jimmy a llegar hasta el final!", sostuvo Alice y la propuesta en sí estaba por llegar.

La oferta que recibió Garoppolo de una estrella de cine para adultos

Caitlin Bell, quien ha aparecido en varios videos para adultos y fue nominada a los Premios XBIZ 2023, le confesó al portal TMZ Sports (Deportes) que, junto a Alice Little, le ofrecen a Jimmy Garoppolo tener relaciones íntimas gratis y de por vida por haber firmado con Las Vegas Raiders en la NFL 2023.