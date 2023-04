Leyenda de New England Patriots firma como entrenador en Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders ha tenido un proceso de rearmado de su equipo durante esta temporada baja de la National Football League (NFL), donde, por ejemplo, han llegado a un acuerdo con un nuevo mariscal, Jimmy Garoppolo.

Y al parecer parece haber cierto enamoramiento por parte de la franquicia del Estado de Nevada con jugadores o staff que han pasado por New England Patriots, y eso no es solo por el QB que han contratado durante esta Offseason.

Josh McDaniels parece querer armar una filial del conjunto de Boston en el suroeste de los Estados Unidos, finalizando una contratación para su staff de coacheo que... ¡También viene de los Patriots!

Danny Amendola firma como entrenador en Las Vegas Raiders

Las Vegas Raiders oficializó la firma del ex receptor de Patriots, Dolphins, entre otros, Danny Amendola, como parte de su staff de entrenadores: trabajará como un asistente de entrenamientos de los retornadores (KR/PR).

No es el primero, y probablemente no sea el último, personal que los Raiders han traído con un pasado en New England. Su entrenador en jefe, Josh McDaniels, su gerente general, Dave Ziegler, y sus mariscales, Jimmy Garoppolo y Brian Hoyer, vienen de ese equipo.