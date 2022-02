Con apenas 36 años, Sean McVay se convirtió en el entrenador más joven en la historia de la National Football League (NFL) en ganar un Super Bowl, luego que el pasado fin de semana, al mando de Los Angeles Rams, superaron por 23-20 a Cincinnati Bengals.

Un logro que lo consiguió en su quinta temporada al mando del equipo, con cuatro presencias en los Playoffs, que le hizo pensar durante los últimos días en la posibilidad de, incluso, retirarse de la actividad para dedicarse a su familia y a ser analista de la cadena ESPN.

"Me voy a casar este verano, quiero tener una familia y creo poder encontrar ese equilibrio, pero también poder dar el tiempo necesario. Y siempre he tenido el sueño de poder ser padre, y no puedo predecir el futuro", señaló McVay, lo que de inmediato encendió las alarmas en los Rams.

¿Se retira Sean McVay? Su prometida lo aclara



Sin embargo, los aficionados de los Carneros respiraron más tranquilos, luego que la mencionada prometida del estratega, Veronika Khomyn, pusiera una imagen en Instagram junto a su pareja, recalcando que "¡No! No se retirará".

Esta imagen se suma a la información dada por el insider Ian Rapoport, de NFL Network, señalando que McVay se comprometió con los directivos de Rams para dirigir al equipo la próxima temporada, donde irán por un solo objetivo: ser bicampeones del Super Bowl.