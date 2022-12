Mac Jones apuntado por Cincinnati Bengals tras juego en NFL 2022: Acusan a figura de New England Patriots de 'sucio'

Uno de los interesantes juegos que tuvo este sábado la Jornada 16 de National Football League (NFL), fue la histórica victoria de Cincinnati Bengals en casa de New England Patriots, con Mac Jones a la cabeza.

En el encuentro disputado en Foxborough, la franquicia de Ohio consiguió su primera victoria como visitante, ante este rival, desde 1986, aunque este hecho ha quedado al margen por una polémica en ciernes.

Resulta que desde los Bengals lanzaron una dura acusación en contra de Mac Jones, luego de que en el último cuarto del juego por NFL 2022, la figura de los Patriots fuera derribado por la defensiva de Cincinnati, y en el suelo, le propinó un golpe a su rival.

La "grave" acusación de Bengals contra Mac Jones



El responsable de denunciar al quarterback fue el esquinero Eli Apple, que en diálogo con la cadena NESN afirmó que "me di cuenta, él me tropezó. Creo que fue una jugada sucia, él lo ha hecho antes, lo he visto".

El tema es que no es la primera vez que Mac Jones es acusado de ser un "jugador sucio", pues en NFL 2021, Carolina Panthers, a través de su ala defensiva Haason Reddick, acusó a la estrella de Patriots de intentar lesionar a su compañero Brian Burns.