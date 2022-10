Mac Jones no tuvo la mejor actuación el Lunes por la Noche de NFL, cuando se colocó el casco de New England Patriots para enfrentar a Chicago Bears en casa, siendo protagonista de un réctod negativo de todos los tiempos.

New England Patriots no la pasó nada bien en la Semana 7 de la temporada regular 2022-2023 de la NFL, pues fueron golpeados por Chicago Bears, 33-14, durante un compromiso donde el quarterback Mac Jones no pudo dar lo mejor de sí.

Los de Massachusetts apenas pudieron anotar sus 14 unidades en el segundo cuarto, siendo blanqueados por su rival en gran parte del compromiso para quedar con registro de tres victorias por cuatro caídas.

De esta manera, los Patriots figuran en el último lugar del Este de la Conferencia Americana, superados por Miami Dolphins (4-3), New York Jets (5-2) y Buffalo Bills (5-1). Además, su mariscal de campo hizo historia para la liga de forma negativa.

El récord de Mac Jones en la NFL

Sobre el emparrilado del Gillete Stadium, Mac Jones se marchó con una producción de apenas 13 yardas, 3 pases completos en 6 intentos y una intercepción, siendo reemplazado por su compañero Bailey Zappe al mando de la ofensiva.

Dicho pase interceptado representó el cuarto que lanza esta temporada bajo presión, colocando su nombre junto al veterano Matt Ryan como los quarterbacks con la mayor cantidad de estos pases en toda la historia de la NFL.