No cayeron para nada bien, dentro de Green Bay Packers, las declaraciones de su máxima figura Aaron Rodgers contra sus compañeros, a raíz del nivel en la temporada 2022 de National Football League (NFL), las cuales debieron ser aclaradas por su entrenador Matt LaFleur.

Luego de la última derrota, por 21-23 ante Washington Commanders, que los deja con un récord de tres triunfos y cuatro derrotas en la presente campaña, el mariscal de campo expresó sobre el desempeño de sus pares que "cuando ellos se hagan cargo de verdad, entonces se verá la posibilidad de que hagamos una racha".

Por más de que, para muchos, estas declaraciones de Rodgers generaron un quiebre dentro de los Packers, su entrenador LaFleur salió a respaldar los dichos de su estrella, afirmando que los mismos no están alejados de su realidad en NFL 2022.

LaFleur defiende a Rodgers por críticas a Packers



"Debemos ser sinceros entre nosotros y, a veces, la verdad duele. No es diferente a cuando tus hijos cometen un error, ¿verdad? Les dices al respecto. No creo que haya criticado públicamente a las personas. No me senté allí y escuché todo. Así que creo que se debe llegar a la raíz de la verdad y eso te da oportunidad de aprender y crecer. No podemos huir de eso, nunca y no es diferente de cuando estamos en reuniones de equipo", sostuvo el estratega.

Cuando se le preguntó a LaFleur por cómo recibieron estos comentarios de Rodgers el resto de los jugadores, el entrenador de Packers respondió que "lo abordamos. Todos somos responsables y necesitamos que todos hagan todo de la forma correcta; lo que él estaba tratando de transmitir, es que todos deben estar en la cima de su juego".