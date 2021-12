Miami Dolphins vs New York Jets: Pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver la Semana 15 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! Miami Dolphins enfrentará a New York Jets este domingo 19 de diciembre en el Estadio Sun Life para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 15 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Miami Dolphins (6-7) se encuentra 3° en la AFC Este. En la Semana 13 se enfrentaron a New York Giants (4-8) en elEstadio Sun Life, donde se impusieron por 20 a 9. Tua Tagovailoa completó 30 de 41 pases intentados (244 yardas), lanzó dos pases de touchdown y no fue interceptado.

Por otra parte, New York Jets (3-10) se ubica 4° en la AFC Este. En la Semana 14 se midieron ante New Orleans Saints (6-7) en el MetLife Stadium, donde perdieron por 30 a 9. Zach Wilson completó 19 de 42 pases intentados (202 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximo lunes 27 de diciembre, por la Semana 16, Miami Dolphins se medirá ante New Orleans Saints, mientras que New York Jets chocará frente a Jacksonville Jaguars el domingo 26.

Miami Dolphins vs New York Jets: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 15 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 15 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 19 de diciembre en el Estadio Sun Life a partir de las 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 19 de diciembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 12:00 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT).

Lugar: Estadio Sun Life.

Horario en el resto de países:

España: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 14:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 13:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 12:00 horas.

Miami Dolphins vs New York Jets: ¿Qué canal transmite la Semana 15 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 15 de la NFL 2021 entre Miami Dolphins y New York Jets será transmitido en Estados Unidos a través de CBS. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante alguna de las distintas señales de ESPN o por Star+.

Miami Dolphins vs New York Jets: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 15 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Miami Dolphins, ya que cuenta con una cuota de -435. Por otro lado, la victoria de New York Jets cuenta con una cuota de +330.

Resultado Cuota Miami Dolphins -435 New York Jets +330

