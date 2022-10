Luego de un comienzo para el olvido de la temporada 2022 en National Football League (NFL), y liderados por Aaron Rodgers, Green Bay Packers tuvo una racha positiva de tres triunfos, que se cortó en la Jornada 5, cayendo ante New York Giants en la ciudad inglesa de Londres.

Más allá de las razones que se puedan esgrimir por la derrota, la realidad es que en la franquicia de Wisconsin está pesando, y mucho, la ausencia del receptor Davante Adams, intercambiado a Las Vegas Raiders.

En ese sentido, el propio Rodgers entiende que los Packers deben buscar una alternativa de calidad para esa posición, y que le dé jerarquía a su ofensiva para lo que resta de NFL 2022; es allí donde aparece en los medios el nombre de Odell Beckham Jr.

Rodgers avisa a Packers por opción de OBJ



Campeón del último Super Bowl con Los Angeles Rams, y que se recupera de un desgarro del ligamento anterior cruzado en rodilla izquierda, está en busca de equipo para volver a jugar, y en palabras del mariscal de campo, podría ser una buena opción que llegue a la franquicia, salvo por un pequeño detalle.

"Primero que nada, todavía no está sano, así que no lo creo. Pero, ya sabes, esa es realmente una pregunta para Brian (Gutekunst) y su staff. Siempre estaré feliz de agregar a quien sea a nuestro roster par ayudarnos a ganar. Sin importar que sea o no OBJ, ¿quién sabe? Pero me gusta la persona, amo el jugador. Y solo quiero esté sano, con toda honestidad", sentenció Aaron Rodgers.