El todavía mariscal de campo de los de Santa Clara expuso su molestia por la situación del receptor, quien pidió su salida del equipo tras no realizarle una extensión de contrato.

Una de las noticias más importantes de la presente semana en la National Football League (NFL) fue protagonizada por el receptor Deebo Samuel, quien solicitó a San Francisco 49ers ser intercambiado de cara a la temporada 2022, algo que no le gustó a su compañero Jimmy Garoppolo.

Luego de suspender sus negociaciones por la extensión del contrato, debido a diferencias con su entrenador Kyle Shanahan por su posición en el emparrillado, el jugador de 26 años recibió amenazas de muerte e insultos xenófobos de parte de un grupo de aficionados en redes sociales.

En vista de estos acontecimientos, Garoppolo se mostró disgustado con la noticia e hizo un llamado público a la directiva de los 49ers, en diálogo con Yahoo Sports, para que "aprecien la calidad y entrega" de Samuel, quien lleva tres temporadas en el equipo, donde consiguió ser nominado al Primer Equipo All-Pro de NFL, además de participar del Pro Bowl.

El llamado de Garoppolo a los 49ers por Deebo Samuel



"Tienes que apreciar a un tipo así; la forma en que marca el tono para nosotros en la práctica, en los juegos, en las reuniones, lo que sea, él pone su corazón en ello", partió expresando el mariscal de campo, quien agregó quea apoyará a su actual compañero en la decisión que tome para su futuro.

"Es uno de los mejores muchachos con los que he jugado. He estado con Deebo desde que era un novato, así que lo he visto evolucionar y crecer; se merece su dinero y lo obtendrá de una forma u otra, sólo deseo lo mejor para él", sentenció Garoppolo.