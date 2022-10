Los ánimos están un tanto sensibles dentro de la National Football League (NFL), no sólo por la conmoción cerebral sufrida por Tua Tagovailoa, estrella de Miami Dolphins, sino además por los discutibles cobros arbitrales por derribadas en contra de estrellas como Tom Brady.

Durante la Semana 5 de la temporada 2022, se vieron dos decisiones muy similares, por derribos a mariscales de campo, como el de Tampa Bay Buccaneers, y también con Derek Carr, de Las Vegas Raiders, donde los árbitros sancionaron a quienes les bajaron del emparrillado.

Lo ocurrido con Brady y Tagovailoa ha provocado que la NFL tome cartas en el asunto, y en la próxima junta con dueños de equipos, el próximo martes 18 de octubre en Nueva York, se tomarán cartas en el asunto.

NFL analiza golpes contra Brady y otros mariscales de campo



Según publicó Rob Maaddi, de la agencia The Associated Press, uno de los tópicos a abordar en la reunión será "el tema de rudeza innecesaria contra el quarterback", aunque advierte que "no existe garantía de que hagan algo más que hablar de ello, pues la liga no planea realizar ningún cambio en las reglas en medio de la indignación".

Según reza el reglamento de NFL, "en caso de duda sobre una decisión de rudeza potencialmente peligrosa contra el quarterback, el oficial siempre debe señalar rudeza al pasador".