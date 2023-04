Tras su esperada salida de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers explicó la razón por la que llegó a los New York Jets en la NFL.

¿Palo para Green Bay Packers? Aaron Rodgers reveló la razón por la que llegó a New York Jets

Uno de los días que la mayoría de los fanáticos de National Football League (NFL) jamás pensaron que podría llegar. Hoy se hizo realidad la llegada de Aaron Rodgers a New York Jets. Ya es oficial.

El jugador finalmente salió de la franquicia en la que había estado durante toda su carrera. El adiós a los Green Bay Packers finalmente llegó. Para colmo, parece haberles tirado una indirecta en la conferencia de prensa.

El ex #12 que ahora usará la #8 como QB de los Jets, número que usaba en la Universidad de California, no reveló el tiempo en el que espera estar en New York. “Ahora mismo nos enfocaremos en esta temporada”, expresó.

Lo que sí explicó es por qué llegó al equipo de la gran manzana. Además de tener a Nathaniel Hackett, el ex coordinador ofensivo de los Packers que es “como un hermano” para A-Rod, Rodgers tiene en mente una sola cosa: El Super Bowl.

La razón de la llegada de Rodgers a Jets

“Soy un tipo viejo, entonces quiero ser parte de un equipo que lo puede ganar todo y creo que aquí es el lugar donde se puede conseguir”, manifestó el mariscal de campo, dando a entender que en Green Bay no lo podía hacer, pero en New York Jets, sí.