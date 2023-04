Si bien pudo llegar hasta el final de la pasada temporada de National Football League (NFL), logrando ganar el Super Bowl 2023 con Kansas City Chiefs, y ser elegido el Jugador Más Valioso, el paso por los Playoffs de Patrick Mahomes no fue cómodo.

El esguince alto en su tobillo derecho que sufrió en la Ronda Divisional ante Jacksonville Jaguars, si bien no le impidió jugar toda la Postemporada, sí lo tuvo a maltraer, debiendo infiltrarse para estar presente en el emparrillado.

Esta semana, los Chiefs iniciaron los entrenamientos voluntarios, con miras a NFL 2023, donde estuvo presente Patrick Mahomes, quien entregó una actualización del estado de su tobillo, a casi tres meses de su lesión.

Mahomes explica cómo está su tobillo



"No diría que estoy al 100 por ciento, pero no necesariamente he tenido limitaciones. Es posible estar dolorido los fines de semana, pero hemos hecho gran trabajo al llevarlo al límite correcto donde estoy ahora, lanzando y cosas así, sin limitaciones. Correr y cortar, aún habrá limitación las próximas semanas, pero estoy feliz con donde estoy", detalló el quarterback.

Junto con aclarar que "hemos mejorado, especialmente en las últimas semanas", Mahomes agregó sobre su lesión que "en cuanto a la hinchazón, finalmente bajó, no tengo tanto dolor como lo tenía. Con las mejoras que hacemos en estas semanas, tengo la sensación de que para cuando lleguemos al campo de entrenamiento, ni siquiera habrá dudas".