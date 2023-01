Tom Brady quedó eliminado tempranamente de los Playoffs 2023 de la NFL, ya que su equipo, Tampa Bay Buccaneers, perdió ante Dallas Cowboys por 31 a 14 este lunes 16 de enero. Apenas culminado el encuentro, comenzaron las especulaciones sobre el futuro de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Tras un mal partido en todas sus líneas, el equipo liderado por el ex New England Patriots, no pudo avanzar a la Ronda Divisional y el futuro de Brady es una incógnita. El quarterback ya tiene 45 años, y muchas temporadas disputadas, por lo que el desgaste físico y mental es grande. Por este motivo, es que se pone en duda su continuidad dentro del campo y se especula con su retiro.

¿Se retira Tom Brady de la NFL?

Tom Brady todavía no anunció si continuará jugando en la NFL o si decide retirarse del fútbol americano. Luego de la eliminación ante Dallas Cowboys, en rueda prensa mencionó que se enfocará en sus hijos y en vivir el día a día, por lo que aún no tomó una decisión sobre su futuro en este deporte.