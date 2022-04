New England Patriots protagonizó la mayor remontada en la historia del Super Bowl en 2017 y se reveló qué le dijo Bill Belichick a Tom Brady en el medio tiempo del juego vs. Atlanta Falcons.

Dos de los mejores equipos en la temporada NFL 2016-17 se dieron cita en el estadio NRG, de Houston, sin saber que serían los protagonistas de la mayor remontada en la historia del Super Bowl. New England Patriots y Tom Brady ganarían el Súper Tazón 2017 de una forma impensada tras un mensaje contundente de Bill Belichick al medio tiempo.

Los Patriots llegaron al Super Bowl con la convicción que impondrían condiciones sobre un equipo de Atlanta Falcons que no era el favorito. Sin embargo, en los emparrillados no hay nada escrito y Matt Ryan iba a tener un juego que el mismo Tom Brady calificó como perfecto.

Con tres anotaciones, dos touchdowns y una pick six a Brady de 82 yardas, los Falcons se fueron al descanso de medio tiempo con ventaja en el marcador de 21 puntos a 3. La misión parecía imposible para Brady, Belichick y todo New England Patriots, pero…

El mensaje que Bill Belichick le dio a Tom Brady y compañía llegó a los más profundo de los Patriots por Julian Edelman le predijo a TB12 lo que iba a pasar: “Vamos amigo. Sera una gran historia”. Y el quarterback contestó: “Claro que sí”.

Se reveló qué le dijo Belichick a Brady al medio tiempo del Super Bowl 2017

En la serie documental de Tom Brady, ‘Man in the Arena’ (Hombre en la Arena), TB12 fue el encargado de revelar qué le dijo Bill Belichick al medio tiempo del Super Bowl 2017: “El entrenador Belichick dijo: ‘Amigos, 21 puntos no bastan para ganarnos hoy’”. Dicho y hecho. New England Patriots protagonizó la mayor remontada en la historia un Súper Tazón al llevarse la victoria en tiempo extra por 34 a 28 contra Atlanta Falcons.