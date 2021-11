Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals: Pronóstico, horario, streaming y canal de TV para ver ONLINE la Semana 11 de la NFL 2021

¡Sigue la National Football League! Seattle Seahawksenfrentará a Arizona Cardinals este domingo 21 de noviembre en el Lumen Field para disputar un encuentro correspondiente a la Semana 11 de la NFL 2021. Entérate todos los detalles de este gran partido: Pronóstico, día, horario y canal de TV.

Seattle Seahawks (3-6) se encuentra 4° en la NFC Oeste. En la Semana 10 se enfrentaron a Green Bay Packers (8-2) en elLambeau Field, donde perdieron por 17 a 0. Russell Wilson completó 20 de 40 pases intentados (161 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en dos ocasiones.

Por otra parte, Arizona Cardinals (8-2) se ubica 1° en la NFC Oeste. En la Semana 10 se midieron ante Carolina Panthers (5-5) en el State Farm Stadium, donde cayeron por 34 a 10. Colt McCoy completó 11 de 20 pases intentados (107 yardas), no lanzó pases de touchdown y fue interceptado en una ocasión, mientras que Chris Streveler completó 6 de 9 pases intentados (36 yardas), no lanzó pases de touchdown y no fue interceptado.

El próximolunes 29 de noviembre, por la Semana 12, Seattle Seahawks se medirá ante Washington Football Team, mientras que Arizona Cardinals chocará frente a Chicago Bears el lunes 05 de noviembre por la Semana 13.

Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la Semana 11 de la NFL 2021?

Este juego de la Semana 11 de la NFL 2021 se llevará a cabo este domingo 21 de noviembre en el Lumen Field a partir de las 16:25 hs (ET), 15:25 hs (CT), 14:25 hs (MT) y 13:25 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 21 de noviembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 16:25 hs (ET), 15:25 hs (CT), 14:25 hs (MT) y 13:25 hs (PT).

Lugar: Lumen Field.

Horario en el resto de países:

España: 22:25 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 18:25 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 17:25 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 16:25 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 15:25 horas.

Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals: ¿Qué canal transmite la Semana 11 de la NFL 2021?

Este encuentro de la Semana 11 de la NFL 2021 entre Seattle Seahawks y Arizona Cardinals será transmitido en Estados Unidos a través de FOX. Por otra parte, en Latinoamérica podrá observarse mediante las distintas señales de ESPN o por Star+.

Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este partido de la Semana 11 de la NFL 2021 las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Arizona Cardinals, ya que cuenta con una cuota de -125. Por otro lado, la victoria de Seattle Seahawks cuenta con una cuota de +105.

Resultado Cuota Seattle Seahawks +105 Arizona Cardinals -125

