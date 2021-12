Por todos es sabida la historia de que luego de dos décadas y seis títulos de Super Bowl, el mariscal de campo Tom Brady dejó en marzo del 2020 los New England Patriots para convertirse en nuevo jugador de Tampa Bay Buccaneers, donde atraviesa su segunda temporada.

Luego de un exitoso primer torneo con la franquicia de Florida, donde volvió a ganar el trofeo Vince Lombardi, además de convertirse en Jugador Más Valioso de la definición en la National Football League (NFL), la estrella se atrevió a marcar diferencias entre ambos equipos.

Lo hizo en entrevista con la revista Sports Illustrated, que lo escogió como el Atleta del Año, donde estableció las desemejanzas entre su actualidad con los Buccaneers y lo vivido con los Patriots, señalado que ahora se siente más liberado.

Las diferencias entre Buccaneers y Patriots para Brady



El quarterback aclara que entre Tampa y New England hay "diferente conferencia, diferente división, diferente entrenador, diferente ofensiva, diferente terminología, diferentes jugadores, diferente ruta al estadio. Pero creo que nuestro equipo aquí, hay más voces y está bien. Hay distintas formas de ser exitoso".

Junto con afirmar que en los Buccaneers "estoy redescubirendo mi voz y estoy divirtiéndome con eso", consultado por un eventual retiro, Brady respondió que "sufrir una regresión sería algo difícil para mí que vea. Tan pronto como me vea con una regresión, será cuando me vaya. No quiero verme jugar mal. Solo es una persecusión constante de no querer ser malo".