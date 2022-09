Ya adentrados en la temporada de la National Football League (NFL) 2022, uno de los protagonistas parece que otra vez será Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, ya da que hablar por otras razones. La liga impuso una nueva sanción por la culpa del QB.

Luego de una victoria tranquila contra Dallas Cowboys, el juego ante New Orleans Saints en la segunda semana no fue igual de fácil. 20-10 el resultado final, para vencer a quienes suelen hacer sufrir a Brady. En un sentido, no fue excepción, porque el mariscal de campo no tuvo una gran jornada.

18 pases completos de 34 intentados, 190 yardas por pase y una anotación para Tom que al menos no fue interceptado contra el equipo que más lo hace ante él. Pero su flojo nivel le afectó cuando salía del campo, al punto que se desquitó con una tablet, lanzándola fuerte hacia el suelo y rompiéndola.

No es la primera vez que lo hace tampoco: Hace una temporada y contra los Saints también, Brady tuvo un partido mucho peor que este. Y en una acción casi idéntica se descargó con el pobre artefacto tecnológico. Ahora, el resto de la liga lo sufre.

Tom Brady, culpable de la nueva sanción

De acuerdo al reportero Jay Glazer, gracias a Tom Brady, los 32 equipos han recibido esta semana un memorando de la NFL en el que se amenaza con castigar la rotura de las tabletas y/o de otros equipamientos emitidos por la liga.