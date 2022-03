Lo anunció y lo cumplió. El regreso de Tom Brady a la NFL tras la oficialización del retiro tomó gran fuerza cuando TB12 publicó en su cuenta de Instagram que retornaría a los entrenamientos. El exquarterback de Tampa Bay Buccaneers volvió a la preparación física y dio una pista más sobre si regresará a los emparrillados.

Brady patentó el método de entrenamiento y alimentación TB12. Desde que Tom lo utilizó en la NFL empezó a ser más atlético y, por lo tanto, se pudo mantener durante 22 temporadas al más alto nivel. Incluso, se retiró como el mariscal de campo más ganador con siete títulos de Super Bowl.

Con una alimentación que maneja una dieta del 80 ciento de frutas, cereales integrales, semillas y legumbres cultivados de manera orgánica y verduras, Tom Brady dio en la clave para tener un óptimo trabajo muscular. TB12 aún en el retiro sigue entrenándose y alimentándose con el método que patentó. ¿Es una señal que volverá a la NFL?

Ian Rapoport, periodista de NFL Network, estuvo en el programa The Rich Eisen y contó que una persona que conoce muy bien a Tom Brady le reveló que el exquarterback se entrena de la misma manera como si fuera a jugar en la temporada NFL 2022 para abrirle las puertas a un posible regreso.

Tom Brady regresa a los entrenamientos: ‘Es posible’ el retorno a la NFL

“Le hice la broma a alguien que lo conoce muy bien y lo conoce desde siempre, dije: ‘Creo que podemos retirar la jarra (de agua)’. Y esta persona me miró como si estuviera loco y dijo: ‘Oh no, todavía tiene la jarra, todavía está en forma, todavía está comiendo bien, todavía está haciendo el método TB12 o lo que sea, y todavía se mantiene hidratado... por si acaso. Todavía está haciendo todas las cosas que haría en caso de que quisiera regresar’. No sé si va a volver. Sé que al menos es posible. Y no sé dónde está el nivel de posible. Pero al menos es posible”, concluyó Ian Rapoport sobre las posibilidades que Tom Brady regrese a la NFL.